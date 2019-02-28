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PRIMARY HEALTH CARE CENTRES AUSTRIA

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 50.000.000 €
Gesundheit : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2019 : 20.000.000 €
3/12/2019 : 30.000.000 €
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27/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRIMARY HEALTH CARE CENTRES AUSTRIA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 März 2019
Projektstatus
Referenz
In Prüfung | 28/02/2019
20180878
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PRIMARY HEALTH CARE CENTRES AUSTRIA
VOLKSBANK WIEN AG,OESTERREICHISCHE AERZTE- UND APOTHEKERBANK AG,ACCEPTABLE BANK(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 175 million
EUR 520 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of intermediated financing of Primary Health Centres (Primärversorgungseinheiten) in Austria.

This project will benefit Primary Health Centres (Primärversorgungseinheiten) in Austria.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
27/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRIMARY HEALTH CARE CENTRES AUSTRIA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PRIMARY HEALTH CARE CENTRES AUSTRIA
Datum der Veröffentlichung
27 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92425806
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180878
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
PRIMARY HEALTH CARE CENTRES AUSTRIA

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen