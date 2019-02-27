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REHABILITATION LOGEMENT SOCIAL BASSIN MINIER

Unterzeichnung(en)

Betrag
153.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 153.000.000 €
Stadtentwicklung : 153.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/11/2019 : 153.000.000 €
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19/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REHABILITATION LOGEMENT SOCIAL BASSIN MINIER

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Februar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/11/2019
20180856
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REHABILITATION LOGEMENT SOCIAL BASSIN MINIER
MAISONS ET CITES SOCIETE ANONYME D'HLM
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 153 million
EUR 765 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the rehabilitation of 9597 housing units, consisting of : - 5272 housing units under the programme ERBM (Engagement pour le Renouveau du Bassin Minier), these housing units are spread over 28 mining cities. - 4325 housing units under a global rehabilitation programme spread over the entire housing stock of Maisons & Cités.

The investment is expected to improve people's quality of life and living standards.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (amended by Directive 2014/52 / EU), EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the urban renewal, upgrading and construction investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directives on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU and 2018/844/EU will also be further assessed during project appraisal.

The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
19/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REHABILITATION LOGEMENT SOCIAL BASSIN MINIER
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REHABILITATION LOGEMENT SOCIAL BASSIN MINIER
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91271650
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180856
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Unsere Tätigkeit in Frankreich im Jahr 2019
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