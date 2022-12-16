UCL CZ LOAN FOR SMES AND MIDCAPS IV

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Dedicated EIB loan to finance small and medium sized enterprises and mid-caps investments in the Czech Republic mainly and Slovakia via leasing schemes.
Financing of small and medium projects carried out by small and medium sized enterprises and mid-caps.
The operation predominantly addresses access to finance constraints facing SMEs and Midcaps in the Czech Republic and Slovakia. Implementation is handled by an intermediary with in-depth experience with implementing EIB projects in the sector and the operation will improve financial conditions for final beneficiaries through the leasing channel. The operation will sustain employment in the targeted sector and the operation is aligned with the EIB's Climate Action Strategy through a significant climate action target. With the expectation of a share of the funds being allocated to investments in Cohesion regions, the proposed operation also falls under the scope of the EU objectives through its contribution to regional development, helping reduce regional disparities. EIB's contribution to a successful implementation of the project is based on an attractive pricing with longer maturities, sculpted repayment structures, flexible disbursement options and a signalling effect that may help crowd in additional financing.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.