Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ICS SPORTS FACILITIES MBIL

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 150.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 75.000.000 €
Stadtentwicklung : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2020 : 25.000.000 €
22/12/2020 : 25.000.000 €
15/11/2019 : 50.000.000 €
15/11/2019 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
05/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ICS SPORTS FACILITIES MBIL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 September 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/11/2019
20180828
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ICS SPORTS FACILITIES MBIL
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a Multiple Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) to Istituto per il Credito Sportivo (ICS) to support improvements and new construction of public sports facilities, promoted by local authorities and other public entities across Italy.

To finance small/medium scale sport infrastructure projects carried out by public authorities. The project will reinforce an integrated territorial urban development and will support social cohesion and inclusion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
05/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ICS SPORTS FACILITIES MBIL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ICS SPORTS FACILITIES MBIL
Datum der Veröffentlichung
5 Nov 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93774356
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180828
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ICS SPORTS FACILITIES MBIL
Andere Links
Übersicht
ICS SPORTS FACILITIES MBIL
Datenblätter
ICS SPORTS FACILITIES MBIL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen