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SKANE UNIVERSITY HOSPITAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
321.844.999,36 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 321.844.999,36 €
Dienstleistungen : 32.184.499,94 €
Bildung : 32.184.499,94 €
Gesundheit : 257.475.999,48 €
Unterzeichnungsdatum
27/04/2020 : 32.184.499,94 €
27/04/2020 : 32.184.499,94 €
27/04/2020 : 257.475.999,48 €
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19/05/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SKANE UNIVERSITY HOSPITAL
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: EIB-Darlehen für neues Universitätskrankenhaus in der Provinz Skåne

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/04/2020
20180825
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SKANE UNIVERSITY HOSPITAL
REGION SKAANE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
SEK 3500 million (EUR 332 million)
SEK 7664 million (EUR 727 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of a new main hospital building, as well as the rehabilitation and refurbishment of some existing buildings of the Skåne University Hospital in Malmö.

The project supports the extension, rehabilitation and reconfiguration of the Malmö University Hospital in Skåne, the southernmost region in Sweden. The hospital is currently providing its services from buildings mostly erected in the sixties and seventies which are no longer suitable to provide modern healthcare service in an efficient manner. Therefore, the region's council approved a long term investment programme to i) provide for new facilities for the core medical services and ii) rehabilitate existing facilities for administrative purposes. The project involves the construction of two new buildings with a total of 106,000 m2 and the rehabilitation of about 8,000 m2 within the existing campus of the Malmö University hospital.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the Competent Authority. It is expected that the project will bear wider benefits to the community as healthcare is an element of social cohesion and economic development.

The promoter will be requested to ensure that contracts for the implementation of the project will shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, (Directives 2014/24/EU and/or 2014/23/EU, as well as with Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Schweden: EIB-Darlehen für neues Universitätskrankenhaus in der Provinz Skåne

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SKANE UNIVERSITY HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
19 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92420754
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180825
Sektor(en)
Gesundheit
Dienstleistungen
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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