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FAZUA (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
12.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 12.000.000 €
Industrie : 12.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/08/2019 : 6.000.000 €
1/08/2019 : 6.000.000 €
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19/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FAZUA (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EU-Investitionsoffensive – EIB stellt Fazua 12 Millionen Euro bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juni 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/08/2019
20180810
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FAZUA (EGFF)
FAZUA GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 12 million
EUR 27 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Fazua is a Munich-based company that produces integrated pedelec drive systems for electric bicycles. The project concerns the Research and Development (R&D) activities for the development of the second generation of these systems, as well as capital expenditure for their development, testing, and assembly operations.

The project will help the promoter achieve its objective of developing a new generation of pedelec drive systems and support the expansion of the serial production.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under Annexes I and II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory a Environmental Impact Assessment. The activities included in the scope of the project will be performed in existing buildings and are not expected to have any relevant environmental impact. The Bank's Services will review during the project appraisal any other environmental details of the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
19/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FAZUA (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EU-Investitionsoffensive – EIB stellt Fazua 12 Millionen Euro bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FAZUA (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91997920
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180810
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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19/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FAZUA (EGFF)
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Datenblätter
FAZUA (EGFF)
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen