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DIGITAL INNOVATION ACCELERATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 150.000.000 €
Dienstleistungen : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/02/2021 : 40.000.000 €
4/11/2019 : 110.000.000 €
Andere Links
Related public register
20/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
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21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
Related EFSI register
27/11/2019 - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/11/2019
20180807
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
EL CORTE INGLES SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 220 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns El Corte Ingles' (ECI) technology innovation programme. The promoter is investing in its digital acceleration, targeting the further improvement of sales performance and the optimisation of the supply chain as well as other business processes.

The EIB loan would contribute to the EU priority objective of innovation supporting the EU policy towards an information society (e-business) and the targets of the Europe 2020 strategy as the underlying project includes a wide range of innovative subprojects across ECI's different business areas.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The development, implementation and deployment of IT systems is not covered by the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. In addition, the project activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. Further details will be analysed during the due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable, then the EIB would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU or 2004/18/EC where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
20/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
27/11/2019 - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92201018
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180807
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
162790473
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180807
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124849038
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180807
Letzte Aktualisierung
27 Nov 2019
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
20/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
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21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
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27/11/2019 - DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
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Übersicht
DIGITAL INNOVATION ACCELERATION
Datenblätter
DIGITAL INNOVATION ACCELERATION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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