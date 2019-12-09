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DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
220.674.592,13 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 15.447.221,45 €
Polen : 22.067.459,21 €
Dänemark : 158.885.706,33 €
Industrie : 220.674.592,13 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2020 : 7.016.082,44 €
9/12/2019 : 8.431.139,01 €
4/12/2020 : 10.022.974,91 €
4/12/2020 : 11.025.272,41 €
9/12/2019 : 12.044.484,3 €
9/12/2019 : 13.248.932,73 €
4/12/2020 : 72.165.419,39 €
9/12/2019 : 86.720.286,94 €
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24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB fördert Hörgeräte-Innovationen von Demant

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Dezember 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2019
20180771
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
DEMANT A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
DKK 1646 million (EUR 220 million)
DKK 2037 million (EUR 273 million)
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance Demant's research, development and innovation (RDI) investments to develop next technology, advanced hearing equipment.

The planned RDI expenditures are related to the development of the next generation of wireless acoustic hearing devices.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities are expected to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project An Environmental Impact Assessment is therefore not needed as per EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions

Weitere Unterlagen
24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
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Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB fördert Hörgeräte-Innovationen von Demant

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
121764108
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180771
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Frankreich
Polen
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
162483153
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180771
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Frankreich
Polen
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
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Übersicht
DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
Datenblätter
DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB fördert Hörgeräte-Innovationen von Demant

Aktuelles und Storys

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Dänemark: EIB fördert Hörgeräte-Innovationen von Demant
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24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DEMANT - ADVANCED TECHNOLOGY HEARING AIDS RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen