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AFFORDABLE HOUSING IN SWEDEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
280.347.631,2 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 280.347.631,2 €
Stadtentwicklung : 280.347.631,2 €
Unterzeichnungsdatum
27/09/2019 : 280.347.631,2 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Heimstaden Bostad erhält EU-Finanzierung von drei Milliarden schwedischen Kronen für bezahlbaren, energieeffizienten Wohnraum

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Oktober 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/09/2019
20180756
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFFORDABLE HOUSING IN SWEDEN
HEIMSTADEN BOSTAD AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
SEK 3000 million (EUR 279 million)
SEK 6025 million (EUR 561 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction of affordable and energy efficient rental residential units in Sweden. Investments may include some community development facilities and social services.

The aim is to contribute to urban regeneration and in the long-term better social integration of different income groups.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal stage: Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. The status of any environmental studies and public consultations related to the investments will be reviewed during project appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING IN SWEDEN
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93945815
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180756
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - AFFORDABLE HOUSING IN SWEDEN
Datum der Veröffentlichung
18 Oct 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123613105
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180756
Letzte Aktualisierung
18 Oct 2019
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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AFFORDABLE HOUSING IN SWEDEN
Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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