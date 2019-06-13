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NCSR DEMOKRITOS INFRASTRUCTURE EXPANSION PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
24.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 24.000.000 €
Dienstleistungen : 24.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2019 : 24.000.000 €
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26/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NCSR DEMOKRITOS INFRASTRUCTURE EXPANSION PROJECT
Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: 24 Millionen Euro an das nationale Forschungszentrum für Naturwissenschaften „Demokritos“

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juni 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2019
20180744
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NCSR DEMOKRITOS INFRASTRUCTURE EXPANSION PROJECT
HELLENIC REPUBLIC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 24 million
EUR 48 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project comprises the expansion and modernisation of the research and development infrastructure within the Greek National Centre for Scientific Research "Demokritos" including its Lefkippos Technology Park. The project involves the construction of three new buildings, the demolition and reconstruction of another building and the renovation of seven other buildings. The project will seek to build, renovate and equip just over 38 000 square meters of improved facilities to continue to support and strengthen the research and development activities at Demokritos.

The project addresses a generic failure to invest in crucial public research infrastructure in Greece and supports the expansion of research and business activities at Demokritos by co-financing the construction of four new research buildings and the renovation of seven other existing ones within the campus of "Demokritos" in Athens, Greece.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project covers research facilities of a kind which are not specifically mentioned in the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, though the project is covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank's services will verify during appraisal whether an EIA is required by the competent authority. The project will contain new construction of and renovation to public buildings; therefore, compliance with directive 2010/32/EU on the energy performance in buildings will be verified during the appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
26/09/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NCSR DEMOKRITOS INFRASTRUCTURE EXPANSION PROJECT
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Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: 24 Millionen Euro an das nationale Forschungszentrum für Naturwissenschaften „Demokritos“

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NCSR DEMOKRITOS INFRASTRUCTURE EXPANSION PROJECT
Datum der Veröffentlichung
26 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92001035
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180744
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Griechenland
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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