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DUISBURGER HAFEN II

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 40.000.000 €
Verkehr : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/07/2020 : 40.000.000 €
Andere Links
Related public register
30/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUISBURGER HAFEN II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 März 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/07/2020
20180733
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DUISBURGER HAFEN II
DUISBURGER HAFEN AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 82 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the conversion, rehabilitation and upgrade of the inland port of Duisburg, located along the TEN-T inland waterway North Sea-Baltic and Rhine-Alpine Corridors. Financing will cover investments on tri-modal terminals and their associated facilities, as well as warehouses, noise abatement measures, port security and signalling systems and the road and railway networks.

The investments under the project will help the Port of Duisburg will accommodate future traffic growth and enhance the safety and efficiency of its operations.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, the Water Framework Directive 2000/60/EC (as amended), the Floods Directive 2007/60/EC, the Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively), as well as biodiversity assessment requirements, climate change adaptation issues, mitigation/compensation measures and environmental and social monitoring plans, will be further assessed in detail during appraisal.

The promoter has to ensure that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
30/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUISBURGER HAFEN II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUISBURGER HAFEN II
Datum der Veröffentlichung
30 Jun 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125598132
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180733
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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30/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DUISBURGER HAFEN II
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DUISBURGER HAFEN II
Datenblätter
DUISBURGER HAFEN II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen