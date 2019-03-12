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INTRINSIC ID (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
11.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 11.000.000 €
Dienstleistungen : 11.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/05/2019 : 5.500.000 €
17/05/2019 : 5.500.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: #InvestEU - Intrinsic ID erhält ein Darlehen von elf Millionen Euro von der EIB

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 März 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/05/2019
20180732
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
INTRINSIC ID (EGFF)
INTRINSIC ID BV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 11 million
EUR 24 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Intrinsic ID is a cybersecurity company that provides digital authentication solutions. The investment focuses on software development activities enhancing and complementing the current offering and supporting the company's worldwide growth.

The proposed loan will help Intrinsic ID maintain their competitive edge in an innovative technology, scale up their business thanks to turnkey solutions and value-added services offerings and pursue their growth strategy and geographic deployment.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation concerns the promoter's investments in technology and product development. Due to the nature of the operation (mainly salaries, technology licenses, capital expenditure (CapEx) concerning hardware), it does not fall under the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - INTRINSIC ID (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
11 Jun 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
89740440
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180732
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - INTRINSIC ID (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164484155
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180732
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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