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PROVENCE GRAND LARGE FLOATING OFFSHORE (EDP)

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 50.000.000 €
Energie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/11/2021 : 50.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juni 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/11/2021
20180691
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PROVENCE GRAND LARGE FLOATING OFFSHORE (EDP)
EDF RENOUVELABLES SA,ENBRIDGE INC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Design, construction, financing and operation of a 24MW floating offshore windfarm located off the coast of Faraman (Provence-Alpes-Côte d'Azur, France).

The development of offshore wind energy will support EU and national targets for renewable energy generation and greenhouse gas emission reduction, it thus contributes to environmental objectives. The project will contribute to the Bank's priority objectives for energy sector lending related to renewable energy sources and transversal objectives of climate action. Floating turbines could allow projects to access project sites with better wind resources (for which the fixed-foundation solution would likely be too costly) and generate potential savings with regards to foundations and installation costs. The project is thus likely to contribute to the advance of EU technological leadership in wind energy and therefore support long-term EU economic growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Following an environmental impact assessment (EIA) process, the project received environmental authorisation in February 2019. The project is located within a Natura 2000 area; an appropriate assessment (AA) concluded that the project is not expected to have a significant negative impact on the integrity of the concerned nature conservation sites.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU), with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROVENCE GRAND LARGE FLOATING OFFSHORE (EDP)
Datum der Veröffentlichung
27 Jun 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125598654
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180691
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PROVENCE GRAND LARGE FLOATING OFFSHORE (EDP) - Natura 2000
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123902797
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180691
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PROVENCE GRAND LARGE FLOATING OFFSHORE (EDP) - Résumé Non Technique
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123909280
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180691
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PROVENCE GRAND LARGE FLOATING OFFSHORE (EDP) - EIE
Datum der Veröffentlichung
8 Dec 2022
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165054169
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180691
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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PROVENCE GRAND LARGE FLOATING OFFSHORE (EDP)
Datenblätter
PROVENCE GRAND LARGE FLOATING OFFSHORE (EDP)
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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