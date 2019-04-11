Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE)

Unterzeichnung(en)

Betrag
85.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 85.000.000 €
Energie : 85.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/04/2022 : 6.624.183,5 €
29/04/2022 : 78.375.816,5 €
Andere Links
Related public register
02/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE) - Résumé Non Technique
Related public register
01/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE)
Related public register
24/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE)
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und Kommission kofinanzieren drei schwimmende Offshore-Windparks mit insgesamt 210 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 April 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/04/2022
20180688
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE)
QAIR MARINE SASU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 85 million
EUR 289 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the construction of a 30 MW floating offshore wind farm circa 15 km off the coast of Gruissan in the Aude region (Occitanie) in France, in 59 m-90 m water depth.

The development of offshore wind energy will support EU and national targets for renewable energy generation and greenhouse gas emission reduction. The project thus will contribute to environmental objectives and to the EIB's priority objectives for energy sector lending related to renewable energy sources and transversal objectives of climate action, as well as social cohesion. Floating turbines could allow projects to access better wind resources in deeper waters (for which the fixed-foundation solution would likely be too costly) and generate potential savings with regards to foundations and installation costs. The project is thus likely to contribute to the advance of EU technological leadership in wind energy and therefore support long-term EU economic growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The promoter carried out the relevant environmental impact assessments (EIAs) during the period between September 2016 and January 2017 and the public consultation has been launched. The EIA and permits will be assessed during appraisal for conformity with relevant EU Directives.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
02/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE) - Résumé Non Technique
01/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE)
24/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE)
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und Kommission kofinanzieren drei schwimmende Offshore-Windparks mit insgesamt 210 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE) - Résumé Non Technique
Datum der Veröffentlichung
2 Oct 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133562379
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180688
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE)
Datum der Veröffentlichung
1 Oct 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133890810
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180688
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE)
Datum der Veröffentlichung
24 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
127275155
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180688
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE) - Résumé Non Technique
Related public register
01/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE)
Related public register
24/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE)
Andere Links
Übersicht
EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE)
Datenblätter
EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE)
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und Kommission kofinanzieren drei schwimmende Offshore-Windparks mit insgesamt 210 Millionen Euro

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und Kommission kofinanzieren drei schwimmende Offshore-Windparks mit insgesamt 210 Millionen Euro
Andere Links
Related public register
02/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE) - Résumé Non Technique
Related public register
01/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE)
Related public register
24/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EOLMED FLOATING OFFSHORE (PORT-LA-NOUVELLE)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen