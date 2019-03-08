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BANKIA ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
180.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 180.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 180.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/12/2019 : 180.000.000 €
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17/12/2019 - BANKIA ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MIDCAPS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 März 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2019
20180680
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BANKIA ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MIDCAPS
BANKIA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 180 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the financing of small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Spain in vulnerable areas and segments. Further additionality is created through a funded risk participation structure.

The objective of the operation is releasing resources that will be used to promote small and SME and mid-cap financing, thereby facilitating new lending to projects carried out by small companies, mainly in Spain but also in other EU countries. Consequently, the proposed transaction would promote medium and long-term lending for capital investment and would contribute to strengthen the productivity and competitiveness of SMEs and mid-caps. Some of the projects will foster investments in, among other sectors, knowledge economy, renewable energy and energy efficiency, protection of the environment and natural resource efficiency. A minimum of 70% of the new portfolio will be dedicated to SMEs, with mid-caps accounting for up to 30%.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
17/12/2019 - BANKIA ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MIDCAPS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - BANKIA ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MIDCAPS
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
93758392
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180680
Letzte Aktualisierung
17 Dec 2019
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Datenblätter
BANKIA ENHANCED SUPPORT FOR SMES & MIDCAPS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen