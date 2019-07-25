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WINNOW (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
7.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 7.500.000 €
Dienstleistungen : 7.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/07/2019 : 3.750.000 €
25/07/2019 : 3.750.000 €
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Appetit auf Klimaschutz

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Januar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/07/2019
20180671
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WINNOW (EGFF)
WINNOW EUROPE SRL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 8 million
EUR 17 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Winnow is a company offering professional kitchens staff an artificial intelligence enabled tool that tracks the amount and the type of wasted food, thus providing metrics to manage and prevent food waste. The project, taking place in Romania, will finance research and development (R&D) investments to further develop this innovative food waste technology, as well as operating expenditures to scale up and increase the client portfolio.

The EIB lending would be primarily financing Winnow's R&D expenses for the further development of its proprietary technologies, particularly in the area of food waste prevention. In addition, it would support the promoter's overall growth in target EU markets through dedicated market development resources and financing of associated capital expenditures.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under the Annexes I or II of the EU Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. The project will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project. As such, the project activities are not subject to a mandatory EIA.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the promoter are suitable for the project.

Weitere Unterlagen
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Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: Investitionsoffensive für Europa – Unterstützung für den Kampf gegen Lebensmittelverschwendung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WINNOW (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91650952
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180671
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Photogallery

Winnow developed a software and hardware solution to support the staff of professional kitchens to track the amount and the type of food that is wasted, providing users with data to manage and prevent food waste.
WINNOW (EGFF)
©Winnow
Winnow developed a software and hardware solution to support the staff of professional kitchens to track the amount and the type of food that is wasted, providing users with data to manage and prevent food waste.
WINNOW (EGFF)
©Winnow
Winnow developed a software and hardware solution to support the staff of professional kitchens to track the amount and the type of food that is wasted, providing users with data to manage and prevent food waste.
WINNOW (EGFF)
©Winnow

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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