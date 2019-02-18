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SOFTWARE GROUP (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
18.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bulgarien : 18.000.000 €
Dienstleistungen : 18.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/03/2019 : 9.000.000 €
15/03/2019 : 9.000.000 €
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03/04/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOFTWARE GROUP (EGFF)
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28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE GROUP (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Februar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/03/2019
20180667
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOFTWARE GROUP (EGFF)
SOFTWARE GROUP BG AD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 18 million
EUR 41 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance Software Group's investments into new products and services, including the up keeping of the platform, digital channel products and applications. It will also cover the "upstream" development of the business requirements and translation to the new product specifications in insurance and factoring.

The EIB financing the promoter's research, development and innovation (RDI) activities, and financing will also include the related marketing and sales expenditures in support of its market expansion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities take place in existing locations without environmental impacts and do not require any environmental authorisations.

Software Group is a private sector company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives. Nevertheless, the procurement policies and the supply management characteristics as presented to the Bank are considered acceptable.

Weitere Unterlagen
03/04/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOFTWARE GROUP (EGFF)
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE GROUP (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOFTWARE GROUP (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
3 Apr 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91373362
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180667
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Asien und Lateinamerika
Länder
Bulgarien
Kenia
Ghana
Mexiko
Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE GROUP (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
205855009
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180667
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Asien und Lateinamerika
Länder
Bulgarien
Kenia
Ghana
Mexiko
Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
SOFTWARE GROUP (EGFF)

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EIB signs two new loans in Bulgaria following a strong year in 2018
National Press Confence 2019 in Sofia
©EIB

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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