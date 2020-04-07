PFR REGIONAL DEVELOPMENT FL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
The operation consists of a framework loan to the Polish regional development agency in the Cohesion region of Pomorskie. EIB financing will support new eligible sustainable urban development schemes. This is a Sub-operation under the Polish Regional Development Agencies Programme Loan (2016-0564).
Through the financing of urban development schemes, the project aims to improve the competitiveness and attractiveness of the Region's settlements, as well as its social and economic potential. The schemes originated under the EIB Project are envisaged to support the 2030 regional strategy in a rapidly changing social context. They are part of the regional measures addressing the challenges of global competition, climate change, migration, robot technology, demographics, renewable energy and integration.
Overall, the investments to be carried out are expected to generate a wide range of positive environmental (including energy efficiency of buildings) and social impacts, despite some possible minor negative impacts during the remediation and construction period. Schemes shall be implemented according to the provisions of the relevant EU Directives, including but not limited to SEA (2001/42/EC), EIA (2014/52/EU amending 2011/92/EU), Habitats (92/43/EEC) and Birds (2009/147/EC) Directives as transposed into national law.
The promoter has to ensure that for applicable final beneficiaries, contracts for the implementation of the project will be tendered in line with the relevant applicable EU procurement legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.