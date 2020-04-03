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SOREK II DESALINATION PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Israel : 150.000.000 €
Wasser, Abwasser : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/06/2020 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/04/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREK II DESALINATION PLANT - Environmental Impact Survey (in Hebrew)
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15/04/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREK II DESALINATION PLANT - Environmental Impact Survey
Related public register
30/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOREK II DESALINATION PLANT
Zugehörige Pressemitteilungen
Israel: EIB finanziert eine der weltweit größten Entsalzungsanlagen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 April 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/06/2020
20180645
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOREK II DESALINATION PLANT
STATE OF ISRAEL - MINISTRY OF FINANCE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 430 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns the design, construction and operation of a reverse osmosis sea-water desalination facility, with production capabilities of 200 million m3 per annum, under a public-private partnership (PPP) scheme, located in Sorek, Israel.

The project is intended to ensure access to water and have a climate change adaptation and mitigation impact addressing persistent droughts and increased demand for water.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

A combined environmental impact assessment for the existing Sorek I and the proposed Sorek II desalination plants has already been carried out by the promoter. The EIB shall review it to ensure that it complies with the EIB's Environmental and Social standards and safeguards.

The promoter has to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
15/04/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREK II DESALINATION PLANT - Environmental Impact Survey (in Hebrew)
15/04/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREK II DESALINATION PLANT - Environmental Impact Survey
30/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOREK II DESALINATION PLANT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Israel: EIB finanziert eine der weltweit größten Entsalzungsanlagen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREK II DESALINATION PLANT - Environmental Impact Survey (in Hebrew)
Datum der Veröffentlichung
15 Apr 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130123937
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180645
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Israel
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREK II DESALINATION PLANT - Environmental Impact Survey
Datum der Veröffentlichung
15 Apr 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130135520
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180645
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Israel
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOREK II DESALINATION PLANT
Datum der Veröffentlichung
30 Jun 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129182965
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180645
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Mittelmeerländer
Länder
Israel
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/04/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREK II DESALINATION PLANT - Environmental Impact Survey (in Hebrew)
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15/04/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREK II DESALINATION PLANT - Environmental Impact Survey
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30/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOREK II DESALINATION PLANT
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Übersicht
SOREK II DESALINATION PLANT
Datenblätter
SOREK II DESALINATION PLANT
Zugehörige Pressemitteilungen
Israel: EIB finanziert eine der weltweit größten Entsalzungsanlagen

Aktuelles und Storys

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15/04/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SOREK II DESALINATION PLANT - Environmental Impact Survey (in Hebrew)
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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