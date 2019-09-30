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OFF-GRID SOLAR UGANDA ACCELERATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
10.629.251,7 €
Länder
Sektor(en)
Uganda : 10.629.251,7 €
Energie : 10.629.251,7 €
Unterzeichnungsdatum
27/07/2020 : 10.629.251,7 €
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24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OFF-GRID SOLAR UGANDA ACCELERATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Uganda: 1,4 Millionen Menschen in Uganda erhalten durch die neue Initiative von EIB und ENGIE Zugang zu zuverlässiger und erschwinglicher Energie

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 September 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/07/2020
20180642
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
OFF-GRID SOLAR UGANDA ACCELERATION
FENIX INTERNATIONAL UGANDA LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 12 million (EUR 11 million)
USD 25 million (EUR 23 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance Fenix International's deployment of solar home systems in Uganda.

The solar home systems are composed of a solar panel, a central unit (including battery storage, an energy management system/ charge controller and communication technology) and several appliances and will be sold on a payment plan basis to individual beneficiaries located in Uganda under pay as you go contracts.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation is expected to have overall significant positive environmental and social impact by providing clean energy to households that are currently un-served or under-served by the grid and mostly reliant on polluting and dangerous energy sources. Limited negative environmental impacts could arise from health & safety issues related to the inappropriate handling of batteries (notably at the time of disposal) and disposal of old devices (e.g kerosene lanterns, candles, flashlights and generators for lighting). Considerable e-waste is only expected to arise from the operation in five to seven years and the promoter is looking into potential process of e-waste handling schemes in the country/in the region, to ensure the maximisation of the re-use of some components, whilst ensuring the appropriate handling of more polluting items like batteries.

The promoter will have to ensure that the implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OFF-GRID SOLAR UGANDA ACCELERATION
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Zugehörige Pressemitteilungen
Uganda: 1,4 Millionen Menschen in Uganda erhalten durch die neue Initiative von EIB und ENGIE Zugang zu zuverlässiger und erschwinglicher Energie

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OFF-GRID SOLAR UGANDA ACCELERATION
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123372833
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180642
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Uganda
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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