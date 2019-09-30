OFF-GRID SOLAR UGANDA ACCELERATION

Übersicht
The project will finance Fenix International's deployment of solar home systems in Uganda.
The solar home systems are composed of a solar panel, a central unit (including battery storage, an energy management system/ charge controller and communication technology) and several appliances and will be sold on a payment plan basis to individual beneficiaries located in Uganda under pay as you go contracts.
The operation is expected to have overall significant positive environmental and social impact by providing clean energy to households that are currently un-served or under-served by the grid and mostly reliant on polluting and dangerous energy sources. Limited negative environmental impacts could arise from health & safety issues related to the inappropriate handling of batteries (notably at the time of disposal) and disposal of old devices (e.g kerosene lanterns, candles, flashlights and generators for lighting). Considerable e-waste is only expected to arise from the operation in five to seven years and the promoter is looking into potential process of e-waste handling schemes in the country/in the region, to ensure the maximisation of the re-use of some components, whilst ensuring the appropriate handling of more polluting items like batteries.
The promoter will have to ensure that the implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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