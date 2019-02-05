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ST MAARTEN AIRPORT POST-HURRICANE RECONSTRUCTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
44.228.217,6 €
Länder
Sektor(en)
St. Martin : 44.228.217,6 €
Verkehr : 44.228.217,6 €
Unterzeichnungsdatum
6/12/2019 : 44.228.217,6 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 Februar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/12/2019
20180640
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ST MAARTEN AIRPORT POST-HURRICANE RECONSTRUCTION
PRINCESS JULIANA INTERNATIONAL AIRPORT EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 50 million (EUR 44 million)
USD 173 million (EUR 153 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the reconstruction of the Princess Juliana International Airport in Sint Maarten, badly damaged by hurricanes Irma and Maria in September 2017.

The EIB loan will finance the internal reconstruction of the Airport's passenger terminal (including dry walls, furniture/counters, electrical systems, IT, baggage system, security installations etc.), the maintenance of the existing foundation and steel building structure.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments foreseen by the operation will be subject to environmental screening in line with the requirements of the EU directive (EU Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU), meaning that the Competent Authority makes the decision as to whether a formal EIA is required or not. Alignment to this and to other National and EU environmental legislation, including EU Directive on Energy Performance of Buildings, and the status of any pre-existing development consents will be reviewed and assessed during appraisal. All environmental and social documentation will be reviewed by EIB as part of its due diligence to ensure compliance with EIB Environmental and Social Standards.

The EIB will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ST MAARTEN AIRPORT POST-HURRICANE RECONSTRUCTION
Datum der Veröffentlichung
3 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90073444
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180640
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
St. Martin
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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