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RENAL TREATMENT (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 20.000.000 €
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/07/2019 : 10.000.000 €
2/07/2019 : 10.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Advicenne unterzeichnet Finanzierungsvertrag mit der Europäischen Investitionsbank über 20 Millionen Euro für die Entwicklung von Arzneimitteln

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 April 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/07/2019
20180623
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RENAL TREATMENT (EGFF)
ADVICENNE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 51 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project supports the Promoter's research and development (R&D) investments to progress a pipeline of new therapeutics across the pharmaceutical value-chain.

R&D investments concern pediatric-friendly therapeutics adressing critical unmet medical needs in the field of rare and orphan diseases across the pharmaceutical value-chain.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D investments are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The project promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU Directives on procurement. However, the Promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank's services will verify details during the project due diligence.

Weitere Unterlagen
24/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENAL TREATMENT (EGFF)
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RENAL TREATMENT (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90903206
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180623
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RENAL TREATMENT (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
238653217
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180623
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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RENAL TREATMENT (EGFF)
Datenblätter
RENAL TREATMENT (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Photogallery

Advicenne signe un accord de financement de 20 M€ avec la Banque Européenne d’Investissement pour soutenir ses futurs développements
Renal Treatment (EGFF)
©123RF

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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