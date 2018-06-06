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ACAST (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 25.000.000 €
Dienstleistungen : 25.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/07/2019 : 12.500.000 €
9/07/2019 : 12.500.000 €
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Schweden: Juncker-Plan - Führendes Podcast-Unternehmen Acast erhält EIB-Finanzierung
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Infrastruktur für Krisenzeiten

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
5 September 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/07/2019
20180606
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ACAST (EGFF)
ACAST AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 53 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support acast's research, development and innovation (RDI) activities, aimed at the development of new products features to the current range as well as creation of more innovative ones. The investment plan will also include costs related to its international expansion.

The project objective is to support an European company and strengthen its competitive position.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The RDI activities included in the project would concern mainly software development and are expected to be carried out in existing facilities, so no particular negative impact on the environment is expected. An Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not needed as per EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU. The full environmental details will however be investigated by the Bank's services during the project due diligence.

acast has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Schweden: Juncker-Plan - Führendes Podcast-Unternehmen Acast erhält EIB-Finanzierung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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