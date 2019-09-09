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GAGEO I FUND

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 19.500.000 €
Durchleitungsdarlehen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2019 : 10.500.000 €
20/12/2019 : 19.500.000 €
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17/12/2019 - GAGEO I FUND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 September 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2019
20180580
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GAGEO I FUND
GAGEO ASSET FINANCE SERVICES SAS,FRANCE TITRISATION
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

EUR 30m investment in GAGEO I, a first-of-a-kind EUR 200m debt fund providing mid- to long- term collateralised lending to European SMEs and Mid-Caps, backed by inventory and equipment critical to business continuity. The operation is proposed under EFSI.

The projects addresses the European SMEs and Mid-Caps financing gap by investing in the fund Gageo I. This debt fund targets investments in Europe (mainly in France), through a non granular and diversified portfolio of long-term debt instruments backed by inventory and equipment critical to business continuity. Thanks to its innovative structure, the fund will complement the deficient and weakly diversified SMEs and Mid-Caps financing offer, enhance co-investments and support employment and growth in Europe.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Fund will be required to develop an environmental and social policy and establish the appropriate management systems so as to comply with the environmental and social requirements of the Bank. The assessment of the environmental and social impacts and risks will be part of the standard due diligence process that the Fund will have to carry out for each underlying investment, thereby ensuring that the portfolio and these investments are in compliance with national law, EU environmental legislation as well as the EIB Environmental and Social Standards.

The Fund has been assessed by EIB as investing only in private companies not being subject to the EU rules on public procurement or concessions. Overall, the Bank will require the Fund Manager to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the Fund follow fair and transparent procurement procedures and satisfy the criteria of economy and efficiency.

Weitere Unterlagen
17/12/2019 - GAGEO I FUND

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - GAGEO I FUND
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124724101
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180580
Letzte Aktualisierung
17 Dec 2019
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Frankreich, EU-Länder
Öffentlich zugänglich
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17/12/2019 - GAGEO I FUND
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GAGEO I FUND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen