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PORT OF YSTAD INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
42.590.660,66 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 42.590.660,66 €
Verkehr : 42.590.660,66 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2019 : 42.590.660,66 €
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20/09/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORT OF YSTAD INFRASTRUCTURE - Miljökonsekvensbeskrivning, ombyggnation av yttre hamnen samt åtgärder i kringliggande vattenområden
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30/11/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT OF YSTAD INFRASTRUCTURE
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Zufahrt frei für klimafreundliche Schiffe – EIB unterstützt Modernisierung des Ystader Hafens

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Mai 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2019
20180533
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORT OF YSTAD INFRASTRUCTURE
YSTAD HAMN LOGISTIK AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
SEK 445 million (EUR 41 million)
SEK 1007 million (EUR 93 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project aims at increasing the capacity and upgrading the facilities of the Port of Ystad (Sweden) to meet the current market needs, by accommodating larger ferry vessels.

Financing will cover the construction of two new deeper ferry berths at a new pier located in the outer port basin, as well as of related facilities in reclaimed areas located to the east of the new berths. It also consists of dredging works in the existing outer basin of the port, build a new breakwater south of the existing eastern breakwater with a new reclaimed platform for future port activities expansion and the extension of the breakwater at the western part of the port.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Promoter confirmed that the Environmental Permit for the project has been approved by the Land and Environment Court of Växjö (Case M 3141-16, dated 15/09/2017). In addition, the detailed Development plan was approved by the Municipality of Ystad in early spring 2018. Compliance with the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, the Water Framework Directive 2000/60/EC (as amended), the Floods Directive 2007/60/EC, the Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 2009/147/EC, amongst others, as well as biodiversity assessment requirements, climate change adaptation issues, mitigation/compensation measures and environmental and social monitoring plans, will be further assessed in detail during appraisal.

The EIB will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal (OJEU), as and where required. The works tender notice 2017/S 234-486894 was published on 6th December 2017 in the OJEU.

Weitere Unterlagen
20/09/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORT OF YSTAD INFRASTRUCTURE - Miljökonsekvensbeskrivning, ombyggnation av yttre hamnen samt åtgärder i kringliggande vattenområden
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Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORT OF YSTAD INFRASTRUCTURE - Miljökonsekvensbeskrivning, ombyggnation av yttre hamnen samt åtgärder i kringliggande vattenområden
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2019
Sprache
Schwedisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122865220
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180533
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORT OF YSTAD INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92924013
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180533
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
PORT OF YSTAD INFRASTRUCTURE
Datenblätter
PORT OF YSTAD INFRASTRUCTURE
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Aktuelles und Storys

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Photogallery

The European Investment Bank (EIB) has signed a SEK 445 million (EUR 41.75 m) loan agreement with the Municipality of Ystad. The project aims at increasing the capacity and upgrading the Port of Ystad facilities in order to accommodate larger ro-pax vessels. Works include the construction of two new, deeper, ferry berths at a new pier located in the outer port basin, with associated facilities in reclaimed areas located to the east of the new berths. It also consists of dredging works in the existing outer basin of the port, the construction of a new breakwater south of the existing eastern breakwater, with a new reclaimed platform for future port activities expansion and the extension of the breakwater at the western part of the port.
EIB supports refurbishment of Port of Ystad
©Port of Ystad

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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