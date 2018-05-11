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ALBA LEASING LOAN FOR SME AND MIDCAPS V

Unterzeichnung(en)

Betrag
275.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 275.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 275.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2018 : 75.000.000 €
27/11/2018 : 200.000.000 €
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14/12/2018 - ALBA LEASING V LOAN FOR SME AND MIDCAPS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Oktober 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2018
20180511
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ALBA LEASING LOAN FOR SME AND MIDCAPS V
ALBA LEASING SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 275 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a loan for small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the industry, services, tourism and agriculture sectors via long-term leasing schemes. The EIB will invest in two tranches of an Alba Leasing granular SME and mid-cap portfolio in order to support new lending to SMEs and mid-caps in Italy.

This project will improve competitiveness and access to finance at favourable conditions for SMEs and mid-caps via leasing schemes in Italy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
14/12/2018 - ALBA LEASING V LOAN FOR SME AND MIDCAPS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - ALBA LEASING V LOAN FOR SME AND MIDCAPS
Datum der Veröffentlichung
14 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88087146
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180511
Letzte Aktualisierung
14 Dec 2018
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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Übersicht
ALBA LEASING LOAN FOR SME AND MIDCAPS V
Datenblätter
ALBA LEASING LOAN FOR SME AND MIDCAPS V

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen