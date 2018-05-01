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AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 100.000.000 €
Stadtentwicklung : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/05/2019 : 50.000.000 €
29/03/2019 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
25/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK
Related public register
28/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich : EIB und Erste Bank fördern bezahlbaren Wohnraum

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Oktober 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/03/2019
20180501
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The "Framework Loan" will finance the construction of social housing (gemeinnütziger/geförderter Wohnraum) in Austria, in the period 2018-2023. Final beneficiaries under this operation - intermediated by Erste Bank - will be municipalities, not for profit and commercial companies/private entities.

The objective is to meet the high-demand of an increasing number of people that cannot afford adequate housing, expecially in the cities. The operation will also improve living conditions of the local population and the attractiveness of urban spaces and related architecture.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Compliance with the relevant EU Directives will be verified during appraisal: EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, EU SEA Directive 2001/42/EC, EU Habitats Directive 92/43/EEC and EU Birds Directive 2009/147/EC. Applicable energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings 2010/31/EU will also be further assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives. However, the housing projects will be developed by final beneficiaries (non-profit housing development companies, commercial property companies, local authorities) some of which (i.e. local authorities) will fall under public procurement rules. The Bank will require the promoter to ensure that final beneficiaries falling under the EU Public Procurement Directives comply with the EU Public Procurement Directives.

Weitere Unterlagen
25/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK
28/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich : EIB und Erste Bank fördern bezahlbaren Wohnraum

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK
Datum der Veröffentlichung
25 May 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87213810
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180501
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK
Datum der Veröffentlichung
28 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
253074108
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20180501
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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25/05/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK
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28/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK
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Übersicht
AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK
Datenblätter
AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich : EIB und Erste Bank fördern bezahlbaren Wohnraum

Aktuelles und Storys

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Österreich : EIB und Erste Bank fördern bezahlbaren Wohnraum
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Photogallery

EIB and Erste Bank promote affordable housing in Austria
Affordable Housing Erste Bank
Fotograf: Christof Roche
©EIB

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen