PORTUGAL SOLID WASTE INVESTMENT PLAN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
The project concerns the 2019-2021 investment programme of the promoter focussing on the implementation of various project components in the solid waste sector in Portugal. It consists of a number of investments geographically dispersed throughout the service areas covered by Empresa Geral do Fomento SA and its 11 subsidiaries respectively.
This project will contribute to achieving compliance with the EU regulation as per the Waste Framework and Landfill Directives and the Circular Economy Package. The project is also a stepping-stone towards the implementation of PERSU 2020, the National Plan on Urban Waste Management, and of the National Waste Management Plan (PNGR 2014-2020), approved in 2014 and 2015, respectively.
The project aims at achieving the objectives of EU Directives governing the solid waste management sector, notably the Circular Economy Package adopted in 2018. It includes the Landfill Directive 2018/850 (amending Directive 1999/31/EC) and the Waste Framework Directive 2018/851 (amending Directive 2008/98/EC). It is expected that the project will contribute to achieving good economic benefits in line with the EU's Circular Economy legislative package. The promoter will be required to comply with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, and the requirements of the Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives, where appropriate. All relevant key documents for the Project will be published, in line with the EIB's disclosure policy.
Contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation. EIB preliminary assessment of the promoter, its subsidiaries holding concessions, and the concessions contracts has led to the conclusion that the concessionaires are private bodies not subject to EU directives on public procurement (2014/24/EU), concessions (2014/23/EU) or water, energy, transport and postal service sectors (2014/25/EU).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.