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PORTUGAL SOLID WASTE INVESTMENT PLAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 75.000.000 €
Müllbeseitigung : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2019 : 75.000.000 €
Andere Links
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24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTUGAL SOLID WASTE INVESTMENT PLAN
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20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PORTUGAL SOLID WASTE INVESTMENT PLAN
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17/12/2019 - PORTUGAL SOLID WASTE INVESTMENT PLAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 April 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2019
20180487
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORTUGAL SOLID WASTE INVESTMENT PLAN
EMPRESA GERAL DO FOMENTO SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 224 million
Ort
Sektor(en)
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns the 2019-2021 investment programme of the promoter focussing on the implementation of various project components in the solid waste sector in Portugal. It consists of a number of investments geographically dispersed throughout the service areas covered by Empresa Geral do Fomento SA and its 11 subsidiaries respectively.

This project will contribute to achieving compliance with the EU regulation as per the Waste Framework and Landfill Directives and the Circular Economy Package. The project is also a stepping-stone towards the implementation of PERSU 2020, the National Plan on Urban Waste Management, and of the National Waste Management Plan (PNGR 2014-2020), approved in 2014 and 2015, respectively.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project aims at achieving the objectives of EU Directives governing the solid waste management sector, notably the Circular Economy Package adopted in 2018. It includes the Landfill Directive 2018/850 (amending Directive 1999/31/EC) and the Waste Framework Directive 2018/851 (amending Directive 2008/98/EC). It is expected that the project will contribute to achieving good economic benefits in line with the EU's Circular Economy legislative package. The promoter will be required to comply with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC, the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, and the requirements of the Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives, where appropriate. All relevant key documents for the Project will be published, in line with the EIB's disclosure policy.

Contracts for the implementation of the project shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation. EIB preliminary assessment of the promoter, its subsidiaries holding concessions, and the concessions contracts has led to the conclusion that the concessionaires are private bodies not subject to EU directives on public procurement (2014/24/EU), concessions (2014/23/EU) or water, energy, transport and postal service sectors (2014/25/EU).

Weitere Unterlagen
24/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTUGAL SOLID WASTE INVESTMENT PLAN
20/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - PORTUGAL SOLID WASTE INVESTMENT PLAN
17/12/2019 - PORTUGAL SOLID WASTE INVESTMENT PLAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTUGAL SOLID WASTE INVESTMENT PLAN
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90071629
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180487
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PORTUGAL SOLID WASTE INVESTMENT PLAN
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
178937834
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180487
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - PORTUGAL SOLID WASTE INVESTMENT PLAN
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125321626
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180487
Letzte Aktualisierung
17 Dec 2019
Sektor(en)
Müllbeseitigung
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
PORTUGAL SOLID WASTE INVESTMENT PLAN
Datenblätter
PORTUGAL SOLID WASTE INVESTMENT PLAN

Photogallery

EGF Group waste treatment infrastructure
Portugal Solid Waster Investement Plan
©EGF Group

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