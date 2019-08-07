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CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU)

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Zypern : 150.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2020 : 150.000.000 €
Andere Links
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07/05/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU) - Non Technical Summary
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07/05/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU) - Link to Promoter's website for EIA package
Related public register
30/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 August 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/11/2020
20180481
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU)
NATURAL GAS PUBLIC COMPANY LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 312 million
Ort
Sektor(en)
  • Energie - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
Beschreibung
Ziele

The project will finance the construction of Liquefied Natural Gas import, regasification, storage and pipeline infrastructure.

The aim is to introduce natural gas to Cyprus. The project is a critical component of the country's energy strategy in line with the EU regulations. It will introduce for the first time natural gas with a view to enable the country to enhance its energy security, reduce cost of energy, whilst at the same time meeting its energy mix objectives and reduce CO2 and other air pollutant emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will require an Environmental Impact Assessment (EIA) in line with EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter is required to tender works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by Directive 2014/25/EU, including publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Weitere Unterlagen
07/05/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU) - Non Technical Summary
07/05/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU) - Link to Promoter's website for EIA package
30/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU) - Non Technical Summary
Datum der Veröffentlichung
7 May 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130538661
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180481
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU) - Link to Promoter's website for EIA package
Datum der Veröffentlichung
7 May 2020
Sprache
Griechisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130542282
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180481
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU)
Datum der Veröffentlichung
30 Jun 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129323601
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180481
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
07/05/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU) - Non Technical Summary
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07/05/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU) - Link to Promoter's website for EIA package
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30/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU)
Andere Links
Übersicht
CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU)
Datenblätter
CYPRUS GAS IMPORT FACILITY (CYPRUSGAS2EU)

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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