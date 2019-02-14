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APERAM ADVANCED STAINLESS STEEL MANUFACTURING

Unterzeichnung(en)

Betrag
175.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 17.142.857,14 €
Belgien : 157.857.142,86 €
Industrie : 175.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/09/2020 : 5.142.857,14 €
14/02/2019 : 12.000.000 €
30/09/2020 : 69.857.142,86 €
14/02/2019 : 88.000.000 €
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Related public register
13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - APERAM ADVANCED STAINLESS STEEL MANUFACTURING
Related public register
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - APERAM ADVANCED STAINLESS STEEL MANUFACTURING
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich/Belgien: EIB unterstützt Hersteller von rostfreiem Stahl mit 100 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Februar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/02/2019
20180479
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
APERAM ADVANCED STAINLESS STEEL MANUFACTURING
APERAM SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 175 million
EUR 211 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project, to be carried out in Belgium and France over the period 2018-2021, concerns investments in a stainless steel advanced manufacturing cold rolling mill and finishing equipment. It will also finance the modernisation programmes of two stainless steel plants located in cohesion regions.

The aim is to strengthen the promoter's market position in a specific stainless steel grade segment by replacing obsolete downstream equipment with a new high-tech, highly automated advanced manufacturing line which will also slightly increase downstream manufacturing capacity of a high value added product. In addition, the revamping and modernisation activities will raise manufacturing efficiency, productivity and enable the manufacturing of higher quality products and will contribute to the enhancement of Aperam's health, safety and environmental impact.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The different component of the project will all be carried out in existing facilities already authorized for the same purpose and would therefore not require an Environmental Impact Assesssment (EIA) under the EIA Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. However, the activities in the three plants possibly fall under Annex II of said Directive. EIB's services will establish during project appraisal whether this is the case, as well as any other environmental details.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - APERAM ADVANCED STAINLESS STEEL MANUFACTURING
30/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - APERAM ADVANCED STAINLESS STEEL MANUFACTURING
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich/Belgien: EIB unterstützt Hersteller von rostfreiem Stahl mit 100 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - APERAM ADVANCED STAINLESS STEEL MANUFACTURING
Datum der Veröffentlichung
13 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85055900
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180479
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - APERAM ADVANCED STAINLESS STEEL MANUFACTURING
Datum der Veröffentlichung
30 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158621220
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180479
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - APERAM ADVANCED STAINLESS STEEL MANUFACTURING
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APERAM ADVANCED STAINLESS STEEL MANUFACTURING
Datenblätter
APERAM ADVANCED STAINLESS STEEL MANUFACTURING
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Photogallery

EIB provides EUR 100 million in financing for advanced stainless steel manufacturing
APERAM Advanced Stainless Steel Manufacturing
©APERAM

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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