Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

RLBNW RENEWABLE ENERGY MBIL

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/11/2020 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
30/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RLBNW RENEWABLE ENERGY MBIL
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB und RLB NÖ-Wien fördern Umweltinvestitionen mit 300 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Dezember 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/11/2020
20180469
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RLBNW RENEWABLE ENERGY MBIL
ACCEPTABLE BANK(S),RAIFFEISENLANDESBANK NIEDEROESTERREICH-WIEN AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Multiple Beneficiary Intermediated Loan to RLB NW primarily dedicated to the financing Renewable Energy and Energy Efficiency projects in Austria.

Financing of small and medium-sized Climate Action projects carried out by SMEs and Mid-Caps, Public Sector Entities and Sub-Sovereign Public Authorities, mainly in the field of Renewable energy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

The project will be promoted by RLBNW and may also be channelled by the local Raiffeisen banks active in Lower Austria, where they may act as financial intermediaries.

Weitere Unterlagen
30/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RLBNW RENEWABLE ENERGY MBIL
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB und RLB NÖ-Wien fördern Umweltinvestitionen mit 300 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RLBNW RENEWABLE ENERGY MBIL
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126169942
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180469
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
30/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RLBNW RENEWABLE ENERGY MBIL
Andere Links
Übersicht
RLBNW RENEWABLE ENERGY MBIL
Datenblätter
RLBNW RENEWABLE ENERGY MBIL
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB und RLB NÖ-Wien fördern Umweltinvestitionen mit 300 Millionen Euro

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB und RLB NÖ-Wien fördern Umweltinvestitionen mit 300 Millionen Euro
Andere Links
Related public register
30/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RLBNW RENEWABLE ENERGY MBIL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen