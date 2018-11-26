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SABADELL SMES MIDCAPS & OTHER PRIORITIES

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 150.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2018 : 50.000.000 €
20/09/2019 : 100.000.000 €
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Spanien: EIB und Banco Sabadell fördern Beschäftigung und Innovation in Spanien – eine Milliarde Euro für Selbständige, kleine und mittlere Unternehmen und Midcaps
Übergeordnetes Projekt
PROGRAMME LOAN FOR INNOVATION & DIGITALISATION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 November 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2018
20180453
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SABADELL SMES MIDCAPS & OTHER PRIORITIES
BANCO DE SABADELL SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a loan to finance the investments in innovation and digitalisation of small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Spain and other EU countries. This operation is under the "Programme Loan for Innovation & Digitalisation (2017-0594)".

This facility is dedicated to providing financing to SMEs and mid-caps for their innovation and digitalisation initiatives, thus improving their competitiveness.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, as appropriate.

The Bank will require that projects financed under this operation comply with domestic and EU applicable legislation, where applicable.

Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Photogallery

EIB and Banco Sabadell provide EUR 1bn to the self-employed, SMEs and mid-caps to promote jobs and innovation in Spain
Sabadell Innovation & Digitalization of SMEs
Fotograf: Mercedes Landete
©EIB

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen