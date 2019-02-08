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BBPM ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT

Unterzeichnung(en)

Betrag
55.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 55.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 55.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
24/06/2019 : 55.000.000 €
Andere Links
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08/02/2019 - BBPM ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Juli 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 24/06/2019
20180442
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BBPM ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT
BANCO BPM SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 55 million
EUR 275 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will provide a guarantee to Banco BPM (BBPM) to cover a portfolio of new loans to SMEs and MidCaps in Italy.

The operation aims at enhancing access to finance for the specific market segment. In detail, the transaction is an unfunded Asset Backed Securities mezzanine investment, is a de-linked product aiming at relieving capital on existing loan portfolio which will be redeployed into new financing.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB will require that BBPM take all the required measures to ensure that final recipients (SMEs and MidCaps) meet EIB's environmental standards and related EU/national legislation.

The EIB will require that BBPM take all the required measures to ensure that final recipients (SMEs and MidCaps) meet EIB's procurement standards and related EU/national legislation.

Weitere Unterlagen
08/02/2019 - BBPM ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - BBPM ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT
Datum der Veröffentlichung
8 Feb 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88693348
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180442
Letzte Aktualisierung
8 Feb 2019
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Übersicht
BBPM ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT
Datenblätter
BBPM ENHANCED SME & MIDCAP SUPPORT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen