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BNL ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2018 : 100.000.000 €
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16/11/2018 - BNL ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2018
20180440
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BNL ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 700 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Guarantee to a mezzanine tranche on a Banca Nazionale Del Lavoro (BNL) granular portfolio in order to support new lending to SMEs and Midcaps in Italy.

The transaction, an unfunded Asset Backed Securities mezzanine investment, is a de-linked product aiming at relieving capital on existing loan portfolio which will be redeployed into new financing of SMEs and Mid-Caps.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, the Bank will require such intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the environment and procurement procedures carried out by the final recipients under the New Portfolio will comply with the relevant EU environment and procurement legislation and the applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

In accordance with the Bank's policy to ensure that sub-loans comply with the EU acquis, in particular in the fields of environment and public procurement, the Bank will require such intermediary institution to take all the requisite measures to ensure that the environment and procurement procedures carried out by the final recipients under the New Portfolio will comply with the relevant EU environment and procurement legislation and the applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.

Weitere Unterlagen
16/11/2018 - BNL ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - BNL ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT
Datum der Veröffentlichung
16 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87176649
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180440
Letzte Aktualisierung
16 Nov 2018
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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16/11/2018 - BNL ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT
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Datenblätter
BNL ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen