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AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE

Unterzeichnung(en)

Betrag
180.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 180.000.000 €
Stadtentwicklung : 180.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/07/2019 : 30.000.000 €
31/07/2020 : 30.000.000 €
24/04/2019 : 45.000.000 €
19/12/2018 : 75.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2018
20180426
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE
HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROESTERREICH UND WIEN AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 180 million
EUR 360 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an intermediated framework loan to finance new social housing units to be constructed in the federal state of Niederösterreich in Austria. Final beneficiaries of the financing will be non-profit housing development companies. Sub-projects under the Framework Loan will be in the federal state of Niederösterreich.

This project will promote bank-intermediated lending towards the Social Housing sector in the Austrian federal state of Niederösterreich.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
14/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87132799
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180426
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
214019151
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180426
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE
Andere Links
Übersicht
AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE
Datenblätter
AFFORDABLE HOUSING HYPO NOE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen