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SPCM NEW FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
180.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 180.000.000 €
Industrie : 180.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/10/2018 : 180.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Juli 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/10/2018
20180422
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SPCM NEW FACILITY
SPCM SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 180 million
EUR 375 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Financing of the construction of a greenfield polyacrylamide production facility in Dunkirk as well as RDI investments for the period 2019-2022.

Expand Dunkirk polyacrylamide (PAM) production capacity to further pursue high growth markets and internal volume growth in order to increase revenue and achieve economies of scale ; Continue the development of specific products in line with customers' need and to maintain its technical leadership and expand to new markets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This construction of a greenfield PAM facility falls under Annex II of the EIA Directive (Annex II 6 (a)). The screening process, respective EIA decisions and reports will be assessed during appraisal. The safety and environmental dimensions of the project components, in particular the envisaged emission reductions will be scrutinized during appraisal. This will include a conformity check with applicable EU directives (IED, ambient air and SEVESO III) and the environmental management plans. As the components are all implemented within the borders of existing industrial zones, it is not expected that Habitat issues will arise.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
08/11/2018 - Nicht-technische Zusammenfassung - SPCM NEW FACILITY - Partie 2 – Résumé non technique
08/11/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SPCM NEW FACILITY - Partie 1 : Objet de la demande
08/11/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SPCM NEW FACILITY - Partie 5 – Etude d’impact
02/10/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPCM NEW FACILITY
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12/10/2018 - SPCM NEW FACILITY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - SPCM NEW FACILITY - Partie 2 – Résumé non technique
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87933067
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20180422
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SPCM NEW FACILITY - Partie 1 : Objet de la demande
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87926398
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180422
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SPCM NEW FACILITY - Partie 5 – Etude d’impact
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87920570
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180422
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SPCM NEW FACILITY
Datum der Veröffentlichung
2 Oct 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85204030
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180422
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SPCM NEW FACILITY - Partie 6 : Plans réglementaires
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87933068
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180422
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SPCM NEW FACILITY - Partie 3 - Notice descriptive du site
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87921888
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180422
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SPCM NEW FACILITY - Etude d'Impact - Annexes
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87935377
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180422
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SPCM NEW FACILITY - Etude d'Impact - Annexes
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
89013752
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180422
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Environmental and Social Completion Sheet - SPCM NEW FACILITY
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237632236
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180422
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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scoreboard - SPCM NEW FACILITY
Datum der Veröffentlichung
12 Oct 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86860881
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180422
Letzte Aktualisierung
12 Oct 2018
Sektor(en)
Industrie
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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12/10/2018 - SPCM NEW FACILITY
Andere Links
Übersicht
SPCM NEW FACILITY
Datenblätter
SPCM NEW FACILITY

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen