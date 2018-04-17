KPONG DAM RETROFIT

Übersicht
The project consists of the rehabilitation and upgrade of the electromechanical equipment and systems of the 160 megawatt (MW) hydropower plant on the Volta river in Ghana.
The project will extend the life of existing assets by at least 25 years. It will provide cheap and affordable renewable electricity to the fast growing Ghanaian market.
If the project was located within the EU, most of its components would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. An Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for the project was not required due to the nature of the rehabilitation works that are limited to the replacement of electro mechanical equipment in an existing power plant.
The project qualifies under public procurement section of the EIB Guide to Procurement 2018. The project is implemented based on a turnkey contract awarded to a reputable international company in October 2013 following a competitive tender. In addition, the promoter hired an international owner's engineer. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.