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KPONG DAM RETROFIT

Unterzeichnung(en)

Betrag
12.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Ghana : 12.500.000 €
Energie : 12.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/12/2019 : 12.500.000 €
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19/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KPONG DAM RETROFIT
Übergeordnetes Projekt
ACP&OCT GLOBAL AUTHORISATION VIII

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Juni 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/12/2019
20180417
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KPONG DAM RETROFIT
VOLTA RIVER AUTHORITY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 12 million
EUR 60 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the rehabilitation and upgrade of the electromechanical equipment and systems of the 160 megawatt (MW) hydropower plant on the Volta river in Ghana.

The project will extend the life of existing assets by at least 25 years. It will provide cheap and affordable renewable electricity to the fast growing Ghanaian market.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the project was located within the EU, most of its components would fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2014/52/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIA is required. An Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for the project was not required due to the nature of the rehabilitation works that are limited to the replacement of electro mechanical equipment in an existing power plant.

The project qualifies under public procurement section of the EIB Guide to Procurement 2018. The project is implemented based on a turnkey contract awarded to a reputable international company in October 2013 following a competitive tender. In addition, the promoter hired an international owner's engineer. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
19/07/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KPONG DAM RETROFIT
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ACP&OCT GLOBAL AUTHORISATION VIII

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KPONG DAM RETROFIT
Datum der Veröffentlichung
19 Jul 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90620159
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180417
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Ghana
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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