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AENA ENERGY EFFICIENCY INVESTMENT PLAN SFSB

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 90.000.000 €
Energie : 23.400.000 €
Industrie : 66.600.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2020 : 3.736.200 €
30/11/2020 : 10.633.800 €
16/04/2019 : 19.663.800 €
16/04/2019 : 55.966.200 €
Andere Links
Related public register
12/03/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AENA ENERGY EFFICIENCY INVESTMENT PLAN SFSB
Related EFSI register
14/12/2018 - AENA ENERGY EFFICIENCY INVESTMENT PLAN SFSB
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Investitionsoffensive für Europa - EIB-Darlehen von 86 Millionen Euro an Aena zur Verbesserung der Energieeffizienz von Flughäfen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 März 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/04/2019
20180395
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AENA ENERGY EFFICIENCY INVESTMENT PLAN SFSB
AENA SME SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 90 million
EUR 101 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the environmentally sustainable investments under AENA's strategic plan, DORA. During the period 2018-2021, AENA will invest in the energy efficiency renovation of airport terminals and other buildings as well as in low-carbon mobility. The project falls under the Smart Finance for Smart Buildings ("SFSB") Initiative.

The project seeks to reduce the environmental impact of AENA's activity and operations, with specific actions aimed at protecting the environment with the long-term goal of achieving an economically sustainable business model. AENA's airports will anticipate and go beyond the future regulatory framework in place once the new law on climate change and energy transition is passed.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project covers the rehabilitation of airport terminals and other associated buildings, renewable energy plants and electric car charging stations, which are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92 /EU, as amended by Directive 2014/52/EU. Nevertheless, all environmental aspects and compliance with applicable directives will be assessed at appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU and 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
12/03/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AENA ENERGY EFFICIENCY INVESTMENT PLAN SFSB
14/12/2018 - AENA ENERGY EFFICIENCY INVESTMENT PLAN SFSB
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Investitionsoffensive für Europa - EIB-Darlehen von 86 Millionen Euro an Aena zur Verbesserung der Energieeffizienz von Flughäfen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AENA ENERGY EFFICIENCY INVESTMENT PLAN SFSB
Datum der Veröffentlichung
12 Mar 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87348045
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180395
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - AENA ENERGY EFFICIENCY INVESTMENT PLAN SFSB
Datum der Veröffentlichung
14 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
89016037
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180395
Letzte Aktualisierung
14 Dec 2018
Sektor(en)
Energie, Industrie
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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12/03/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AENA ENERGY EFFICIENCY INVESTMENT PLAN SFSB
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14/12/2018 - AENA ENERGY EFFICIENCY INVESTMENT PLAN SFSB
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Übersicht
AENA ENERGY EFFICIENCY INVESTMENT PLAN SFSB
Datenblätter
AENA ENERGY EFFICIENCY INVESTMENT PLAN SFSB
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: Investitionsoffensive für Europa - EIB-Darlehen von 86 Millionen Euro an Aena zur Verbesserung der Energieeffizienz von Flughäfen

Aktuelles und Storys

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Photogallery

Spain: Investment Plan for Europe - EIB provides Aena with EUR 86m to improve the energy efficiency of its airports
Aena Energy Efficiency Investment Plan SFSB
Fotograf: Mercedes Landete
©EIB

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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