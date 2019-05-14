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MEDIAN TECHNOLOGIES (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 35.000.000 €
Dienstleistungen : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2019 : 17.500.000 €
18/12/2019 : 17.500.000 €
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21/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MEDIAN TECHNOLOGIES (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Median Technologies und EIB unterzeichnen Finanzierungsvertrag über 35 Millionen Euro

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Mai 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2019
20180347
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MEDIAN TECHNOLOGIES (EGFF)
MEDIAN TECHNOLOGIES SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 96 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project will finance Research & Development (R&D) investments made by Median Technologies, a French commercial-stage medtech company operating in the field of medical imaging in France and internationally. The EIB loan will contribute to finance (i) the recruitment of Artificial Intelligence experts, (ii) the creation of a proprietary data-base of patient history (iii) the clinical validation and regulatory approval of the software and algorithms and (iv) prepare the market access for the new business line.

With its new software, Median aims to offer radiologists a tool to help them with the interpretation of clinical images using the latest artificial intelligence techniques and deep learning technologies.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project would not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EC as R&D investments will be carried out in facilities already authorised for the same purpose. Full environmental details will nevertheless verified during the appraisal, to align with EU best practices.

Median has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the company is subject to EU public procurement legislation 2014/24/EU where applicable, it will require Median to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directive 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Frankreich: Median Technologies und EIB unterzeichnen Finanzierungsvertrag über 35 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MEDIAN TECHNOLOGIES (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123046595
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180347
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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