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NIGELEC EXPANSION DE L ACCES A L ELECTRICITE

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
79.200.000 €
Länder
Sektor(en)
Niger : 61.000.000 €
Energie : 79.200.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/04/2020 : 18.200.000 €
11/12/2019 : 61.000.000 €
(*) Einschließlich 12.012.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch EU-AFRICA INFRASTRUCTURE TRUST FUND ,a 6.188.000 € Investment Grants vergeben durch EU-AFRICA INFRASTRUCTURE TRUST FUND
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Januar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2019
20180342
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NIGELEC EXPANSION DE L ACCES A L ELECTRICITE
SOCIETE NIGERIENNE D'ELECTRICITE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 79 million
EUR 140 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a multi-component investment programme in Niger over the period 2019-2023.

The purpose is to reinforce the national electricity transmission and distribution network for 100,000 low-income households, both in rural areas, where access is currently less than 1%, and in urban areas, which experience poor and unreliable power supply. This project meets Goal 7 of the Sustainable Development Goals aiming at ensuring access for all to reliable and modern energy services at an affordable cost by 2030.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Environmental and social impact assessment studies have been prepared for the project; mitigating measures and compensations will be implemented as necessary.

Being a public entity the promoter will have to procure works, services and supplies in compliance with the provisions of the EIB's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
18/05/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIGELEC EXPANSION DE L ACCES A L ELECTRICITE - Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)
18/05/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIGELEC EXPANSION DE L ACCES A L ELECTRICITE - Cadre de Politique de Réinstallation des Populations
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIGELEC EXPANSION DE L ACCES A L ELECTRICITE - Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)
Datum der Veröffentlichung
18 May 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87108326
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180342
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Niger
Regionalvorhaben - Westafrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIGELEC EXPANSION DE L ACCES A L ELECTRICITE - Cadre de Politique de Réinstallation des Populations
Datum der Veröffentlichung
18 May 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87106922
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180342
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Niger
Regionalvorhaben - Westafrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIGELEC EXPANSION DE L ACCES A L ELECTRICITE - Etude d'Impact Environnemental et Social de la rehabilitation - le Renforcement de la Boucle de Niamey
Datum der Veröffentlichung
18 May 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87104255
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180342
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Niger
Regionalvorhaben - Westafrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NIGELEC EXPANSION DE L ACCES A L ELECTRICITE
Datum der Veröffentlichung
19 Jun 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
91757719
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180342
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Niger
Regionalvorhaben - Westafrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - NIGELEC EXPANSION DE L ACCES A L ELECTRICITE - Etude d'Impact Environnemental et Social - Construction ligne 132 KV DOSSO - BALEYARA
Datum der Veröffentlichung
18 May 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87109887
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180342
Sektor(en)
Energie
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Niger
Regionalvorhaben - Westafrika
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
NIGELEC EXPANSION DE L ACCES A L ELECTRICITE
Datenblätter
NIGELEC EXPANSION DE L ACCES A L ELECTRICITE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen