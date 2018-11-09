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SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM

Unterzeichnung(en)

Betrag
394.700.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 394.700.000 €
Durchleitungsdarlehen : 394.700.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/06/2019 : 14.400.000 €
27/07/2020 : 24.000.000 €
14/06/2019 : 133.600.000 €
27/07/2020 : 222.700.000 €
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14/04/2021 - SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM
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14/04/2021 - SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 November 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/06/2019
20180300
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM
STRATEGIC BANKING CORPORATION OF IRELAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 395 million
EUR 1120 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a guarantee structure similar to the Small and Medium-sized Enterprises (SME) Initiative scheme for investment loans to Irish SMEs, small mid-caps and agri-businesses to foster resilience against external economic shocks, specifically adverse effects on the Irish economy and financial sector potentially caused by the withdrawal of the UK from the EU.

The project is a guarantee structure addressing the availability of longer duration finance and support long-term investment, which is following the SME initiative scheme for investment loans to Irish SMEs, small MidCaps and Agri-businesses, though with national funds covering the First Loss Piece.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Kommentar(e)

The promoter, SBCI, the Irish national promotional bank, requested a delay of the publication after October 9, the date of the Irish budget announcement.

Weitere Unterlagen
14/04/2021 - SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM
14/04/2021 - SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM
Datum der Veröffentlichung
16 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87220502
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180300
Letzte Aktualisierung
16 Nov 2018
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM
Datum der Veröffentlichung
13 Apr 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
140639717
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180300
Letzte Aktualisierung
14 Apr 2021
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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14/04/2021 - SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM
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14/04/2021 - SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM
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Datenblätter
SBCI BUSINESS SUPPORT INVESTMENT PLATFORM

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen