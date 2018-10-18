NIGERIA DIGITAL ID

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Information und Kommunikation
The project concerns the development of a digital identity (eID) infrastructure in Nigeria and the supply of a biometric identity to all Nigerian citizens. The project will provide a platform for economic development and reduce poverty, a root cause of migration.
Identification is central to efficiently deliver important government services to its population and to develop a well balanced functioning society: education, health and social safety, transportation, the sale of industrial and agricultural goods, financial inclusion and elections all rely for instance on good identification. The project will support the scaling up of the country's digital economy: access to mobile telephones, E-banking, and the provision of other innovative products and services to consumers. In addition, it will support the Government's efforts to strengthen fiscal management and to promote efficiency, good governance and transparency.
If located in the EU, the project would not require an Environmental Impact Assessment (EIA) as per Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. During the appraisal, the services will verify that no national law requires environmental assessments, since the activities and installation of equipment included in the project are expected to be performed in existing premises that are already used for the same purposes and would not change their scope due to the project. On this basis, it is not expected that the project would have any relevant negative residual environmental impact.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.