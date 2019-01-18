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ORION CORE THERAPEUTIC RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 100.000.000 €
Dienstleistungen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/01/2019 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORION CORE THERAPEUTIC RDI
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ORION CORE THERAPEUTIC RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Darlehen von 100 Millionen Euro an Orion für die Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Januar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/01/2019
20180275
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ORION CORE THERAPEUTIC RDI
ORION OYJ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 336 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns Research and Development (R&D) investments in core therapeutic areas to be implemented in the period 2018-2020 .

The investments cover RDI expenditures of the clinical and regulatory development of Orion's product range. By co-investing in this project, the EIB contributes to make treatments available for diseases that are a high priority for the healthcare system and enables the creation of scientific knowledge.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All of the project activities are expected to be carried out in existing facilities and laboratories without changing their already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU, as amended. Nevertheless, the Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments require an EIA, as well as any other environmental details of the project.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not subject to the EU directives on procurement.

Weitere Unterlagen
13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORION CORE THERAPEUTIC RDI
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ORION CORE THERAPEUTIC RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Darlehen von 100 Millionen Euro an Orion für die Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORION CORE THERAPEUTIC RDI
Datum der Veröffentlichung
13 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86243600
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180275
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ORION CORE THERAPEUTIC RDI
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151840435
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180275
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORION CORE THERAPEUTIC RDI
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ORION CORE THERAPEUTIC RDI
Andere Links
Übersicht
ORION CORE THERAPEUTIC RDI
Datenblätter
ORION CORE THERAPEUTIC RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Darlehen von 100 Millionen Euro an Orion für die Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Darlehen von 100 Millionen Euro an Orion für die Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln
Andere Links
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13/03/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORION CORE THERAPEUTIC RDI
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25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - ORION CORE THERAPEUTIC RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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