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ELDERLY CARE INVESTMENT IN PORTUGAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 200.000.000 €
Gesundheit : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/08/2020 : 200.000.000 €
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15/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELDERLY CARE INVESTMENT IN PORTUGAL
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: EIB und IFD stellen 200 Millionen Euro für Senioreneinrichtungen bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 März 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/08/2020
20180273
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ELDERLY CARE INVESTMENT IN PORTUGAL
IFD - INSTITUICAO FINANCEIRA DE DESENVOLVIMENTO SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 419 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the construction, refurbishment or enlargement of existing social and long term care facilities across Portugal.

This social economy investment programme aims at delivering continued care services to elderly people and people with disabilities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
15/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELDERLY CARE INVESTMENT IN PORTUGAL
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Portugal: EIB und IFD stellen 200 Millionen Euro für Senioreneinrichtungen bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELDERLY CARE INVESTMENT IN PORTUGAL
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92840928
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180273
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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