AGCO MACHINERY RDI

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
The project concerns the promoter's research, development and innovation (RDI) expenditures related primarily to agricultural tractors and engines and, to a smaller extent, to crop sprayer equipment and combines. The RDI activities will be carried out in the promoter's existing reseach and development (R&D) facilities located in Marktoberdorf (Germany), Beauvais (France), Suolahti and Linnavuori (Finland) as well as, to a smaller extent, in two other EU-based R&D centres in the 2019-21 period.
The main RDI themes target product development to ensure compliance with the EU legislation (Stage V emission targets), the development of new product features, the enhancement of the platform programmes to improve modularity and standardisation as well as innovation activities to keep the current product portfolio updated. The project also includes research on connectivity, agricultural processes automation, digitalisation, robotics, adoption of alternative fuels and electrification representing the key technology framework for the company's most advanced RDI activities.
Research and development activities on agricultural machinery are not listed in any of the annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The financed activities will be carried out in existing facilities, already authorised, that will not change their scope due to the project, thus not requiring any additional environmental permits.
The promoter is a private company not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority. Thus, it is not covered by EU Directives on procurement. Procedures followed are in the best interest of the project and satisfactory for the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.