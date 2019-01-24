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PORTOVIEJO WATER AND SANITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
49.987.479,14 €
Länder
Sektor(en)
Ecuador : 49.987.479,14 €
Wasser, Abwasser : 49.987.479,14 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2020 : 49.987.479,14 €
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Related public register
09/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTOVIEJO WATER AND SANITATION
Related public register
03/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTOVIEJO WATER AND SANITATION - Estudio de Impacto Ambiental

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
24 Januar 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/11/2020
20180262
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORTOVIEJO WATER AND SANITATION
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 60 million (EUR 55 million)
USD 127 million (EUR 116 million)
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project concerns the development of drinking water and sanitation networks in rural areas located in the Portoviejo area (Ecuador).

The aim is to improve the efficiency and quality of water and wastewater services in the province of Manabí (Republic of Ecuador).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The proposed investments will focus on increasing the capacity of systems and expanding water and wastewater services and coverage with direct positive impact to people's livelihoods and the environment.

The EIB will require the project's promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
09/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTOVIEJO WATER AND SANITATION
03/03/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTOVIEJO WATER AND SANITATION - Estudio de Impacto Ambiental
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTOVIEJO WATER AND SANITATION
Datum der Veröffentlichung
9 Apr 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126549850
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180262
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PORTOVIEJO WATER AND SANITATION - Estudio de Impacto Ambiental
Datum der Veröffentlichung
3 Mar 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
124613729
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180262
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Ecuador
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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09/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTOVIEJO WATER AND SANITATION
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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