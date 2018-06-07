Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ERAMET R&D AND DIGITALISATION INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 120.000.000 €
Industrie : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/10/2018 : 120.000.000 €
Andere Links
Related public register
27/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERAMET R&D AND DIGITALISATION INVESTMENTS
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ERAMET R&D AND DIGITALISATION INVESTMENTS
Related EFSI register
02/04/2019 - ERAMET R&D AND DIGITALISATION INVESTMENTS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/10/2018
20180261
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ERAMET R&D AND DIGITALISATION INVESTMENTS
ERAMET SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 277 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
Beschreibung
Ziele

The project covers Eramet's Research, Development and Innovation (RDI) programme, digitalisation and advanced manufacturing investments, to be carried out in the EU, mainly France and Sweden over the 2018-2021 period.

The project aims at increasing the promoter's knowledge and know-how in the field of metal technology, new materials and alloys as well as to improve the energy efficiency and environmental impact of the promoter's extraction, metallurgical and transformation processes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns RDI expenditures and digitalisation investments to be carried out in existing industrial facilities already authorised for such purpose and are therefore not expected to require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.

Weitere Unterlagen
27/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERAMET R&D AND DIGITALISATION INVESTMENTS
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ERAMET R&D AND DIGITALISATION INVESTMENTS
02/04/2019 - ERAMET R&D AND DIGITALISATION INVESTMENTS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERAMET R&D AND DIGITALISATION INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
27 Sep 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84174055
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180261
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ERAMET R&D AND DIGITALISATION INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
163217118
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180261
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - ERAMET R&D AND DIGITALISATION INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
2 Apr 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
92197567
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180261
Letzte Aktualisierung
2 Apr 2019
Sektor(en)
Industrie
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
27/09/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERAMET R&D AND DIGITALISATION INVESTMENTS
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ERAMET R&D AND DIGITALISATION INVESTMENTS
Related EFSI register
02/04/2019 - ERAMET R&D AND DIGITALISATION INVESTMENTS
Andere Links
Übersicht
ERAMET R&D AND DIGITALISATION INVESTMENTS
Datenblätter
ERAMET R&D AND DIGITALISATION INVESTMENTS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen