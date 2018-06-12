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CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS II

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2018 : 100.000.000 €
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18/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS II
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS II
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Darlehen zur Sicherung der finnischen Energieversorgung – Caruna wird wetterfest

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juni 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2018
20180250
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS II
CARUNA NETWORKS OY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 445 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a multi-component investment programme in the electricity distribution network in the South West and the North of Finland in the 2018-2019 period. The programme includes network reinforcements and refurbishments in high, medium and low voltage networks as well as the replacement of overhead lines with underground cables motivated by climate adaptation reasons.

The project will allow the promoter to connect new users including renewable generation as well as to maintain and improve the reliability and quality standards of electricity supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the project schemes may fall under Annex II of Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, thus requiring a review by the competent authorities at the planning/consent stage with due regard to the necessity for environmental and biodiversity assessments. The promoter's capacity and procedures to ensure compliance with environmental and biodiversity regulations will be reviewed during the appraisal as well as the possibility of impacts on sites of nature conservation.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the schemes have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with the publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
18/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS II
23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS II
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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Darlehen zur Sicherung der finnischen Energieversorgung – Caruna wird wetterfest

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS II
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87148674
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180250
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS II
Datum der Veröffentlichung
23 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
142795937
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180250
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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18/12/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS II
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23/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS II
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CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS II
Datenblätter
CARUNA DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS II
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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