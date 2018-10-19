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BLACK SEA GAS CONNECTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 150.000.000 €
Energie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/12/2018 : 50.000.000 €
24/01/2019 : 100.000.000 €
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08/02/2019 - BLACK SEA GAS CONNECTION
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: Investitionsoffensive für Europa - EIB unterstützt Ausbau der Gastransportinfrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Oktober 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/12/2018
20180237
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BLACK SEA GAS CONNECTION
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 360 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises the construction of new onshore natural gas transmission pipeline, which will connect the gas production from the Black Sea with the BRUA (Bulgaria, Romania, Hungary, Austria) gas corridor.

This project will enhance the security of gas supply in the European Union.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex I of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive, the environmental impact assessment process has been completed, and the promoter has received the environmental and construction permits. The pipeline will be routed to avoid environmentally sensitive areas to the extent possible and to follow existing rights of way where appropriate, thus maintaining the integrity of sensitive zones. The impact that can typically be expected is mainly temporary, related to construction works and can usually be well managed by appropriate construction measures. An assessment of the potential environmental and social impacts along with checking alignment with the EIA Directive, as well as with the Habitats and Birds Directives (2009/147/EC and 92/43/EEC, respectively) will be carried out during the appraisal.

The investments fall under EU public procurement legislation. The Bank will review with the promoter the proposed procurement procedures and will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the program have been/shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
15/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BLACK SEA GAS CONNECTION - Raport privind impactul asupra mediului
16/01/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BLACK SEA GAS CONNECTION
16/01/2019 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BLACK SEA GAS CONNECTION - Studiu de Evaluare Adecvată
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Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: Investitionsoffensive für Europa - EIB unterstützt Ausbau der Gastransportinfrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BLACK SEA GAS CONNECTION - Raport privind impactul asupra mediului
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2019
Sprache
Rumänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85082957
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180237
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BLACK SEA GAS CONNECTION
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86364593
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180237
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BLACK SEA GAS CONNECTION - Studiu de Evaluare Adecvată
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Rumänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85094448
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180237
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BLACK SEA GAS CONNECTION - Fișa de evaluare a sectoarelor
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Rumänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85084304
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180237
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BLACK SEA GAS CONNECTION - Studiu de Evaluare Adecvată II
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Rumänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85089518
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180237
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BLACK SEA GAS CONNECTION - Studiu de Evaluare Adecvată - Fişa speciei
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Rumänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85087242
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180237
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BLACK SEA GAS CONNECTION - Studiu de Evaluare Adecvată - Fişa speciei
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Rumänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85089304
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180237
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BLACK SEA GAS CONNECTION - Fișa de evaluare a sectoarelor
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2019
Sprache
Rumänisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90263707
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180237
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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scoreboard - BLACK SEA GAS CONNECTION
Datum der Veröffentlichung
8 Feb 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88702400
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180237
Letzte Aktualisierung
8 Feb 2019
Sektor(en)
Energie
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen