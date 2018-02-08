SNAM INFRASTRUCTURE UPGRADE

Übersicht
The project is part of the promoters' investment programme for the 2017-2021 period, in relation to their gas transmission and storage activities spread across Italy. It consists of eight distinct project components, including new pipelines - among these the Trans Adriatic Pipeline (TAP) connection to the national grid - and the reconstruction, replacement and modernisation of existing assets - among these the reconstruction of the gas pipeline between Rimini and Sansepolcro.
This project will contribute to improved energy security, safety, reliability and gas network operational efficiency in Italy.
Based on current information, two of the eight project components fall under Annex I of the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and will be subject to a full EIA. The remainder project components are such that they fall under Annex II of the EU EIA Directive, leaving it up to the national competent authority, based on Annex III, to decide whether a full EIA is required. The respective environmental authorisations are expected in 2018-2019.
The investments seem to fall under EU public procurement legislation. The Bank will review with the promoters the proposed procurement procedures and request that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.