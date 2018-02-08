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SNAM INFRASTRUCTURE UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
240.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 240.000.000 €
Energie : 240.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/07/2019 : 105.000.000 €
28/01/2019 : 135.000.000 €
Andere Links
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27/11/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SNAM INFRASTRUCTURE UPGRADE - Sintesi Non Tecnica
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27/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNAM INFRASTRUCTURE UPGRADE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 November 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/01/2019
20180208
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SNAM INFRASTRUCTURE UPGRADE
STOCCAGGI GAS ITALIA SPA,SNAM RETE GAS SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 240 million
EUR 518 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is part of the promoters' investment programme for the 2017-2021 period, in relation to their gas transmission and storage activities spread across Italy. It consists of eight distinct project components, including new pipelines - among these the Trans Adriatic Pipeline (TAP) connection to the national grid - and the reconstruction, replacement and modernisation of existing assets - among these the reconstruction of the gas pipeline between Rimini and Sansepolcro.

This project will contribute to improved energy security, safety, reliability and gas network operational efficiency in Italy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Based on current information, two of the eight project components fall under Annex I of the EU Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and will be subject to a full EIA. The remainder project components are such that they fall under Annex II of the EU EIA Directive, leaving it up to the national competent authority, based on Annex III, to decide whether a full EIA is required. The respective environmental authorisations are expected in 2018-2019.

The investments seem to fall under EU public procurement legislation. The Bank will review with the promoters the proposed procurement procedures and request that contracts for the implementation of the project are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
27/11/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SNAM INFRASTRUCTURE UPGRADE - Sintesi Non Tecnica
27/11/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SNAM INFRASTRUCTURE UPGRADE - Studio di Impatto Ambientale
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27/11/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNAM INFRASTRUCTURE UPGRADE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SNAM INFRASTRUCTURE UPGRADE - Sintesi Non Tecnica
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88524640
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180208
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SNAM INFRASTRUCTURE UPGRADE - Studio di Impatto Ambientale
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2018
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88525651
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180208
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - SNAM INFRASTRUCTURE UPGRADE - Sintesi non Tecnica - Rifacimento Metanodotto Rimini - Sansepolcro
Datum der Veröffentlichung
11 Jan 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90106493
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20180208
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SNAM INFRASTRUCTURE UPGRADE - Studio di Impatto Ambientale - Rifacimento Metanodotto Rimini Sansepolcro
Datum der Veröffentlichung
11 Jan 2019
Sprache
Italienisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90111819
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20180208
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SNAM INFRASTRUCTURE UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86218470
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180208
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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27/11/2018 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - SNAM INFRASTRUCTURE UPGRADE - Sintesi Non Tecnica
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Datenblätter
SNAM INFRASTRUCTURE UPGRADE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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